Les coups de coeur "2019" de Daniel Missire - 7 janvier 2020 à 14:00

Antonio VIVALDI

«Double Concertos «

3ème mouvement Allegro non molto du concerto en la majeur pour violon et violoncelle RV 546

La Serenissima, premier violon et direction: Adrian Chandler

Avie (2019)

Antonio VIVALDI

«Double Concertos «

3ème mouvement Allegro non molto du concerto en sol majeur pour haut-bois et basson RV 545

La Serenissima,premier violon et direction: Adrian Chandler

Avie (2019)

Jean Sébastien BACH

"Sinfonia en D major" reconstruction de la symphonie d’ouverture de la Cantate BWV 29

Les Muffatti - dir et orgue: Barth Jacobs

Ramée (2019)

Jean Sébastien BACH

Concerto en sol mineur 3ème mouvement, reconstruction à partir des BWV 1041 et 1058

Les Muffatti - dir et orgue: Barth Jacobs

Ramée (2019)

Samuel SCHEIDT

«La Morte Delle Ragione -(La Mort de la Raison) »

Gaillard Battalia

Il Giardino Armonico- dir Giovanni Antonini

Alpha 2019

Anonyme italien du 16ème S.

«La Morte Delle Ragione

Il Giardino Armonico- dir Giovanni Antonini

Alpha 2019

Wolfgang Amadeus MOZART

«Four Hands on Mozart»-

Sonate à 4 mains en ré majeur K 381: Andante,

Patrick Ayrton et Wolfgang Glüxam

Colophon (2019)

Wolfgang Amadeus MOZART

«Four Hands on Mozart»-

Sonate à 4 mains en sol majeur K 358: Adagio

Patrick Ayrton et Wolfgang Glüxam

Colophon (2019)

Jean Baptiste STUCK

extrait de l’opéra Polydore l’air pour soprano: «C’en est fait le Roi n’a plus de fils»

Les Ambassadeursss (dir Alexis Kossenko) avec la soprano Katherine Watson

Aparté (2019)

Jan Dismas ZELENKA

Missa Sancti Josephi

- le Gloria

- l’Et in Terra Pax

Choeur et Orchestre de Stuttgart - dir: Frieder Bernius

Carus (2018) paru en 2019