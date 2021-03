A l’origine le groupe était un duo aux textes décapants et parodiques sur des fonds de musique country. De ses débuts, le groupe a gardé son nom un peu décalé : « les Cowboys fringants ».

Au fil de ans, le groupe s’est enrichi. De deux, ils sont passés à cinq membres menés par le charismatique et sympathique Jean-François Pauzé, guitariste de la bande. Les musiques du groupe se sont affirmées et les textes se sont affinés. Entre Rock et musique traditionnelle québécoise, avec des textes tantôt humoristiques tantôt engagés ou sensibles, « les Cowboys fringants » ont su se démarquer des tendances actuelles de la musique et se fabriquer une identité bien à eux.