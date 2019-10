Les danses bretonnes oubliées... ou pas

Par le passé les vedettes des festounoz étaient la bombarde et le biniou koz. Maintenant les instruments modernes les ont remplacés et les danses n'ont pas été préservées et dansées jusqu'à aujourd'hui. Maintenant elles sont tombées dans l'oubli et délaissées par de nombreux danseurs. Pourtant quelques groupes gardent tout de même d'anciens morceaux dans leur répertoire et créent parfois du désappointement chez certains danseurs... Patrick Mottier en fin spécialiste des danses bretonnes va nous délivre quelques secrets chorégraphiques...