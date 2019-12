Les délices musicaux du Palais

Le Cellier Benoît douze du Palais des Papes d'Avignon accueille ce dimanche 8 décembre à 17 h dans la cadre de Musique Baroque en Avignon le quatuor Girard pour un concert hommage rendu à leur arrière grand-tante, Simone Girard figure musicale de la ville, par les quatre frères et soeurs qui composent la quatuor.

Ils partageront l'affiche avec Gérard Caussé, dont la magnifique carrière internationale a su donner ses lettres de noblesse à l'alto.

On le retrouvera avec la quatuor pour l'interprétation du quintette à cordes numéro 4 de Mozart.

le programme proposera également la version quatuor pour quelques extraits de l'Art de la Fugue de J.S.Bach et le quatuor numéro 5 de Joseph Haydn.