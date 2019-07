Les Deux Témoins sont aussi deux frères, de surcroît des jumeaux, nés en France. En plus de partager les mêmes gènes, ils partagent les mêmes goûts musicaux et rappent ensemble depuis l’âge de 14 ans, un hobby qu’ils ont développé lorsqu’ils habitaient au Cameroun.

Après un passage rapide sur la scène du rap séculier, le duo se lance et use ses paroles et son flow pour annoncer des valeurs positives, une démarche en cohérence avec leur vision et leur foi. Après un premier album « Soleil de Justice » sorti en 2007, les frangins s’affichent avec un nouvel album empreint des influences caribéennes et africaines qui ont bercé leur enfance et leurs débuts.

www.deux-temoins.com