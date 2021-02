Les disques en attendant les concerts

Deux témoignages discographiques par leurs titres qui affirment la présence très influente de la musique venue d'Italie.

Pour ces deux enregistrements, tout juste parus, l'Italie sert de point de référence, d'influence et de partage pour des pays d'Europe centrale comme la Hongrie principalement dans IL TRANSILVANO conçu par l'Ensemble Prisma et édité chez Ambronay éditions.

En second lieu, c'est en Angleterre que l'apport s'est matérialisé grâce à un violoniste napolitain, IL GENIO INGLESE alias Nicola Matteis.

Il est parvenu à changer le mode d'inspiration des compositeurs d'Outre-Manche.

Ce que démontre le CD, paru chez Harmonia Mundi, réalisé par l'Ensemble Ground Floor avec la complicité de la talentueuse violoniste Alice Julien-Laferriere.