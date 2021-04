Les Dropkick Murphy’s sont de retour pour vous en mettre plein les oreiles

Aujourd’hui, pas de quartier : ça tape du poing sur la table et ça boit des pintes de bière ! (avec modération toujours)



Mon album de la semaine vous emmène au pub, pour retrouver ceux qui sont désormais des vieux briscard du punk-rock celtique : les Dropkick Murphy’s. Il y a toujours de l’énergie à revendre avec ces rebelles du Massachusetts, aux EUA, qui n’en sont plus à leur coup d’essai. Je vous invite très fortement à vous plonger dans leur discographie si ce n’est déjà fait.



Si l’aventure a démarré à quatre, il ne reste plus que deux membres fondateurs, dans ce groupe qui s’est considérablement étoffé au fil du temps. Vous les avez déjà entendu, notamment avec l’incontournable I'm Shipping Up to Boston de l’album The Warrior’s Code datant de 2005, titre repris au cinéma, dans les Infiltrés de Martin Scorcese, puis dans de nombreux stades, pour des matchs ou des événements.



Dans tournées internationales, des salles pleines, les plus grands festivals, les loulous des Dropkick tout de noir vêtus, ont eu de quoi se mettre sous la dent ces 15 dernières années. Dans ce Turn Up That Dial, point de lassitude, toujours cette envie de tout casser, de revendiquer haut et fort la fraternité, le plaisir d’être ensemble, le tout saupoudré d’humour et même approchant la 50aine, un punk sait faire du bruit.



Pour celles et ceux d’entre vous qui sont familiers du groupe, vous êtes habitués à entendre une bonne grosse cornemuse écossaise bien rock’n’roll et énervée. Vous en croiserez peut-être dans ce nouvel album, MAIS, dans ce que font ressortir singles déjà disponibles, c’est l’accordéon qui reprend le devant de la scène entre la guitare et la batterie. Un accordéon aux sonorités connues en terres d’Irlande, puisqu’il nous rappelle les plus belles heures des Pogues, autre groupe légendaire qui a largement inspiré les Dropkick Murphy’s, et qu’il sonne comme un retour aux sources, pour mon plus grand plaisir et j’espère aussi, le vôtre.



En parler c’est bien, les écouter c’est mieux avec Mick Jones Nicked My Pudding, c second extrait de ce nouvelle album, disponible depuis le 30 avril chez tous les bons disquaires (en clic & collect évidemment!). Un titre fiction qui raconte que le guitariste des Clash, Mick Jones, a mangé le gâteau, le pudding, d’un membre des Dropkick, et je me vois bien « chanter » ça, une bière à la main...



Cheers !