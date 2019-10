Les enregistrements du Studio SUN

Découvrez quelques chanteurs qui ont enregistré dans le studio SUN de SAM PHILIPS. Howlin’ Wolf, Rufus Thomas, Frank Floyd, Wille Nix. Mais cela bouge également en France, car en 1960 toute la Gaule est envahie par le Rock N’Roll, via Johnny Hallyday, les Chaussettes noires et autres groupes aux bons soins de toutes les maisons de disques et salles de spectacles.