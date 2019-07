Les escales brivadoises

En Auvergne les plus belles pages musicales s’écrivent au pluriel dans le cadre des Escales Brivadoises. Le festival invite musiciens et spectateurs à explorer, ensemble, les plus grandes partitions de la variété et du classique. Un événement que Stéphane Longin de RCF Haute Loire vous propose de découvrir en compagnie de Gersende Mondani et Jean-Florent Filtz.