Les espions font étape à la Cité des Sciences et l'actualité de la musique

Espion une exposition à découvrir à la Cité des Sciences de Paris la Villette

Guidé par les nombreux protagonistes de la fiction qui tient lieu de fil rouge à l'exposition, vous passerez de service en service et découvrirez l'organisation, les techniques et les métiers du monde singulier du renseignement, dont la discrétion est une seconde nature.

Inspirée du Bureau des Légendes dont elle reproduit certains décors, et conçue en partenariat avec les principaux acteurs du renseignement français, l'exposition Espions propose une expérience de visite immersive en trois parties : après une introduction présentant l'univers du renseignement français et une fois reçu le brief général de la mission, vous passerez à l'action en expérimentant de nombreux dispositifs interactifs propres à la réalité du travail des agents du renseignement. L'exposition s'achève avec l'analyse des données recueillies, dans une salle de crise identique à celle du Bureau des légendes, et par un focus sur six "affaires" contemporaines dans lesquelles les services de renseignement français et étrangers ont eu une action décisive.

Pour en savoir plus: https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/lexposition/

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Patrick Bruel: A la santé des gens que j'aime

Message d'amour et de bienveillance, "À la santé des gens que j'aime" nous plonge dans les souvenirs qui font l'émotion d'une vie. Cette valse enivrante, 1er extrait du nouvel album à venir de Patrick Bruel, arrive à point nommé pour accompagner le bonheur de se retrouver.

La musique chrétienne avec Pauline Betuel de l'Ecole Pierre

-Sandra Kouamé feat Dena Mwana: Alléluia

Sandra Kouamé, Dena Mwana ; retenez ces noms. Il s'agit actuellement des deux chanteuses les plus écoutées dans le monde de la louange francophone. Cette collaboration magnifique donne un résultat sans précédent, je n'ai pas peur de le dire.

Avec une équipe aux petits oignons, Sandra Kouamé sortait vendredi dernier "Alléluia", un nouveau single aux influences gospel et worship.

Petite leçon étymologique : "alléluia" est un mot hébreu repris plusieurs fois dans la Bible. Il est la combinaison de deux mots :

- halal : qui signifie célébrer, louer avec extravagance et enthousiasme ;

- yah/yehovah : qui signifie l'Eternel, celui qui est, l'existant, le seul vrai Dieu.

Ce chant a été composé avec Sébastien Corn. Ils ont ressenti le besoin d'écrire un chant qui parle de leur foi en Dieu, qu'importe les circonstances. Du combat qui se change en louange. D'une foi triomphante et résiliente. De persévérance, lorsque la situation ne change pas ou tarde à changer. Ils continueront de Le louer et de chanter Alléluia.

-Potenciel Musique: Adore sessions n°1

La gourmandise du jour nous est proposée en direct de la Réunion. Si vous êtes férus de musique instrumentale lorsque vous travaillez, ou que vous prenez un temps de méditation, les sessions ADORE vont vous plaire. Il s'agit de sessions musicales au piano, à mélodies répétitives, qui libèrent une atmosphère d’adoration et de prières aux textures sonores inspirées. Promu par le label chrétien Potenciel, et en étroite collaboration avec l'église Extravagance, cette découverte contribue à apaiser les moeurs.

Alors, puisque vous êtes sur RCF, je vous propose de suivre cet adage en écoutant la première session ADORE.