Les estivales de la cathédrale Notre Dame de la Treille

Les estivales de la treille

Dans le cadre de sa saison estivale , la cathédrale Notre Dame de la Treille vous accueille tous les samedis à partir de 18h30 dans le cadre de la troisième édition du festival musical éclectique « Les estivales de la Treille » mis sur place par l'Association des Amis de la Cathédrale.

Didier Laleu programmateur de ces estivales et Thomas Sanchez responsable Culture et Communication de la cathédrale nous font découvrir ce très beau programme.

Ces concerts sont gratuits, une participation libre permettra d'alléger le coût de ces estivales

Programme ;

08 juillet

Lucas Gaulier,

Création sur les Lettres et poèmes du grand poète allemand Rainer Maria Rilke qui avait une foi fragile mais bien présente.

Lectures et intermèdes musicaux



15 juillet

Bertrand Dazin et Jeanne Monteilhet

Le Triomphe de l'Amour ou le Duo amoureux de Haendel

ou encore l'histoire amoureuse de César et Cléopatre.

De beaux échanges musicaux en perspective ...

22 juillet

Voix sacrées, Musique baroque,

Entre cloître et cité

Partant de l'Italie, berceau de la musique baroque, les auditeurs traverseront la France et Versailles et achèveront leur voyage musical à Londres.Entre cloître et cité, les oeuvres révéleront, tour à tour, leur richesse et leur force d'émotion, pour un moment de grâce et de beauté.

Capucine MEENS, soprano

Stéphanie REVILLION, soprano

Camille DUPONT, violoncelle baroque

Yannick LEMAIRE, orgue positif

29 juillet

Caritas Chamber choir, Choeur d'adultes de Canterbury

direction : Benedict Preece

Répertoire de la Renaissance aux œuvres nouvellement composées.

Relation nouvelle et passionnante avec la cathédrale de Lille

5 août

Claire Marchal, Flutes

Bach père et fils : le trait d'union est ailleurs...

J.S. BACH, partita en la mineur / C.P.E. BACH, sonate en la mineur / Jean-Pascal CHAIGNE, "L'Epaisseur d'un cri" … et improvisations

12 août

Vanessa Fodil, chant

Ghislain Leroy, orgue

Ave Maria, chants à la Vierge du Moyen-Age à nos jours

19 août

Lucas Gaulier,

Création sur les Lettres et poèmes du grand poète allemand Rainer Maria Rilke qui avait une foi fragile mais bien présente.

Lectures et intermèdes musicaux,

26 août

Les petits chanteurs de Saint-Charles de Versailles

direction : Priscille Nougayrède

Dans le cadre de leur tournée d'été, ce choeur d'enfants nous propose un concert de musique sacrée