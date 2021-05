LES FLORAISONS MUSICALES

Les Musicales du Mejan à Arles et celles de Chateauneuf-de-Gadagne n'ont pas récolté les fruits que leurs programmations de saison 2020/21 laissaient présager. L'ouverture des lieux de concerts et la reprise des activités musicales devraient redonner des couleurs et de l'espoir aux structures et aux artistes.

Le public, quant à lui, pourra tout à loisir assister sur Arles et sa région à des concerts et des lectures et admirer des expositions.

Premier rendez-vous, ce dimanche 06 juin pour un concert de musique de chambre à la Chapelle du Mejan.

Même effet aux Musicales de Gadagne qui proposent "l'Unique Festival", ce week-end du 03 au 06 juin avec une série de trois après-midi et soirées de concerts dans le cadre bucolique du Parc de l'Arbousière à Chateauneuf-de -Gadagne.

C'est l'occasion de retrouver les musiciens qui n'ont pu s'exprimer tout le long de la saison.