Les Français

Nous sommes en 1956 et Jacques Hélian et son orchestre reprennent une version en français du fameux « Rock Around the Clock », voici « Toutes les heures qui sonnent ». Mais la France c’est aussi l’humour, la parodie, et en 1956, c’est Henri Salvador et Boris Vian qui s’y collent avec « Rock and Roll-mops ». Tout ça ne présage pas un grand avenir pour le rock en France. Pendant 2 longues années, le rock sommeille. Il est réveillé en 1958, par Danyel Gerard avec une reprise d’un traditionnel américain « D’où reviens-tu Billy Boy ?». Danyel Gerard est le vrai pionnier du rock en France. La même année, Richard Anthony, l’empereur de la reprise, nous gratifie d’une version française de la chanson de Buddy Holly « Peggy Sue ».