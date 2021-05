Les Galapagos (rediffusion)

Les îles Galápagos sont un archipel et une province de l'Équateur situé dans le Nord-Est de l'océan Pacifique sud, à la latitude de l'équateur.



L'île Isabela, la plus vaste, se trouve à quelque 1 102 km à l'ouest des côtes équatoriennes. Une distance de 929 km sépare le continent de la plus orientale des îles, San Cristóbal. L'archipel se compose d'une quarantaine d'îles volcaniques formant une province de l'Équateur depuis 1832 avec Puerto Baquerizo Moreno pour capitale. Il accueille le parc national des Galápagos et la réserve marine des Galápagos qui constituent un site du patrimoine mondial de l'Unesco1.