"Les grandes traversées", le nouvel album de Hélen Juren

Helen Juren, d’origine franco-tchèque est au croisement des chemins

entre chant, théâtre et danse.

Elle chante l'amour, la liberté, l'exil, la femme et les voyages qui vous emmènent loin et tout près, dans un métissage d'instruments du monde sur fond de guitare Folk Rock, aux rythmes Latinos, des Balkans et des mélodies d'Afrique et d'Orient.