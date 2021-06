Les grands compositeurs et l’harmonium

Les grands compositeurs n’ont jamais hésité à utiliser les nouveautés instrumentales pour les ressources qu’elles leur offrait. Haydn écrit une grand nombre de partitions pour le baryton, Schubert sa célèbre sonate arpeggione, instruments aujourd’hui disparus, et je ne vous parle pas de Mozart et de l’harmonica de verre et du glokenspiel, ni de Tchaikovski et du célesta.

Si le XIX e siècle fut un grand siècle pour l’orgue, il le fut aussi pour l’harmonium qui inspira un bon nombre de compositeurs et non des moindres, jusqu’au milieu du XXe siècle. Il fut même introduit dans l’orchestre par Tchaikovski, Malher, Richard Strauss, Honegger.