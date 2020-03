Les grands noms de la musique sacrée

Dans peu de temps nous allons entrer dans la Semaine Sainte.

En deux diffusions, je vous propose de parcourir la Via crucis de Franz Liszt. De quoi s’agit-il ?

Une œuvre étonnante, fruit d’influences diverses, composée entre 1878 et 1879. Inspirée par les dessins du chemin de croix de Johann Friedrich Overbeck, elle est constituée d’une hymne et de quatorze stations. Divers solistes, un chœur tantôt à voix égales, tantôt à voix mixtes, dialoguent avec un orgue ou un piano.

Au programme :

Jésus est condamné à mort, Jésus porte sa croix, Jésus tombe pour la première fois, Jésus rencontre sa mère, Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix, Sainte Véronique (qui est illustré par le célèbre choral O Haupt voll Blut si souvent employé par JS Bach), Jésus tombe pour la seconde fois, Les femmes de Jérusalem.

Fabien Barxell