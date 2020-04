Les grands noms de la musique sacrée

Pour ce Vendredi Saint je vous propose de poursuivre notre audition de la Via Crucis de Franz Liszt, commencée la semaine dernière. Œuvre étonnante, fruit d’influences diverses, composée entre 1878 et 1879, la Via Crucis est inspirée par les dessins du chemin de croix de Johann Friedrich Overbeck.

Elle est constituée d’une hymne et de quatorze stations. Divers solistes, un chœur tantôt à voix égales, tantôt à voix mixtes, dialoguent avec un orgue ou un piano.

Liszt, Via Crucis : Jésus tombe pour la troisième fois, Jésus est dépouillé de ses vêtements, Jésus est cloué à la croix, Jésus meurt sur la croix, Jésus est enlevé de la croix, Jésus est déposé dans le tombeau.

Brahms, choral pour orgue "Herlich tut mich verlangen"

Fabien Barxell