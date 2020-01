Les grands noms de la musique sacrée

Dans le domaine de la musique sacrée on retiendra que Honegger est l’auteur de plusieurs oratorios, ces pièces vocales et instrumentales de vastes dimensions non scéniques reprenant au XXe siècle la tradition protée à son apogée par Haendel, Bach, Mendelssohn pour ne citer que les plus connus.

Je vous propose de découvrir Le Roi David, et Jeanne au bûcher le mois prochain.

Au programme :

Honegger, Le Roi David (La Danse devant l’arche, 2e partie)

Honegger, Le Roi David (extraits, 3e partie)

Fabien Barxell