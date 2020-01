Les grands noms de la musique sacrée

Dans le domaine de la musique sacrée on retiendra que Honegger est l’auteur de plusieurs oratorios, ces pièces vocales et instrumentales de vastes dimensions non scéniques. Il reprend ainsi au XXe siècle la tradition portée à son apogée par Haendel, Bach, Mendelssohn pour ne citer que les plus connus. Après Le Roi David je vous propose de découvrir Jeanne au bûcher.

Au programme :

Honegger, Jeanne au bûcher, Scène 4 : Jeanne livrée aux bêtes

Honegger, Jeanne au bûcher, Scène 6 : Les Rois ou l’invention du jeu de cartes

Honegger, Jeanne au bûcher, Scène 11 : Jeanne d’Arc en flammes

Fabien Barxell