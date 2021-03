Claudio Monteverdi ! L'un des plus grands ! Un passeur comme il en existe rarement : il fait franchir au monde de la musique un tournant considérable : celui de la Renaissance au Baroque, de la polyphonie vocale à l'association voix et instruments.

Au programme :

Monteverdi, Dixit Dominus à six voix

Monteverdi, Laudate pueri à cinq voix

Monteverdi, O quam pulchra es à voix seule

Monteverdi, Domine, ne in furore tuo à six voix

Monteverdi, Ego dormio pour soprano et basse

Fabien Barxell