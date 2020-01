Nous avons pu, lors d’une précédente balade, deviner la puissante personnalité de Gustav Holst. Sa musique sacrée, étonnamment riche et diversifiée nous encourage à vous proposer une seconde balade.

Au programme :

Holst, Ave Maria

Holst, Of one that is so fair and bright (Il est le juste, il est la lumière)

Holst, Terly, terlow (Si gaiement ont soufflé les bergers)

Holst, Lullay my liking

Holst, Psalm 148

Holst, Nunc dimittis

Fabien Barxell