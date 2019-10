Il y a peu de temps je vous invitais à écouter la musique sacrée de Joseph Haydn ; voici celle de son frère cadet : Michael.

Au programme :

Haydn, Kyrie (Missa in honorem Sanctae Ursulae)

Haydn, Sanctus et Benedictus (Missa in honorem Sanctae Ursulae)

Haydn, Introït Requiem aeternam – Kyrie (Requiem en ut mineur)

Haydn, Agnus Dei et Lux aeterna (Requiem en ut mineur)

Fabien Barxell