Les grands noms de la musique sacrée : Wolfgang Amadeus Mozart (1)

Mozart quitte Salzbourg 10 ans avant de disparaître. Il n’a plus l’obligation de composer de la musique religieuse. Pourtant celle-ci devient à chaque nouvelle œuvre d’une hauteur de vue vertigineuse, et son œuvre la plus célèbre est le fameux Requiem qui restera inachevé.

Survol en deux ballades d’un parcours extraordinaire.

Au programme :

Mozart, Kyrie K.33

Mozart, Kyrie & Gloria de la Spatzenmesse ou Messe des Moineaux K.220

Mozart, Credo de la Missa K.257 « Credo »

Mozart, Regina coeli K.276

Fabien Barxell