Si la musique de Gustav Holst n’encombre guère nos programmes de concerts, le mélomane français connaît au moins son chef d’œuvre : Les Planètes, poème symphonique en sept tableaux composé entre 1914 et 1917.

C’est l’arbre qui cache la forêt.

Aussi, je vous propose de partir à la découverte d’une partie méconnue de l’œuvre du compositeur anglais, sa musique sacrée.

Au programme :

Holst, The Hymn of Jesus, opus 37

Holst, Matthew, Mark, Luke and John (English Folk Songs, opus 36)

Fabien Barxell