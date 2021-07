Les inattendues du Festival Berlioz

Luc Hernandez et Bruno Messina évoquent la programmation plus innatendue du festival Berlioz (autre que les oeuvres de Berlioz) qui se tiendra du 17 au 30 aout à la Côte St André et en Isère. Dont la grande fête d'ouverture autour de l'eau et les "Water music" de Haendel à Roybon et la fête de clôture autour de la terre à La Côte St André, mais aussi la journée autour de Flaubert à St Antoine l'Abbaye et les concerts "Sous le balcon d'Hector" ainsi que bien d'autres rendez-vous...