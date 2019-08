Les instrumentaux

En ce début de l’épopée du R&R la notion de groupe musical est quasi inexistante, alors la solution c’est de devenir un musicien hors pair et se lancer dans les morceaux instrumentaux…

La guitare reste l’instrument préféré des rockers, et l’un des maitres incontestés de cet instrument c’est Duane Eddy. Son style se caractérise par une mélodie exécutée sur les cordes graves de la guitare, avec une forte réverbération c’est ce qu’on appelle : le "twang". Son premier succès s’appelle « Movin’n Groovin’n », nous sommes en 1958 ; il enchaine avec « Rebel Rouser », où le style « twang » s’affirme, et il terminera la décennie avec une quatrième place au hit-parade avec « Because there young ».