Les instruments de Ludwig Van Beethoven

-CONSACRÉ aux instruments que connaissait L. van BEETHOVEN,

-Piano forte d’Anton WALTER ou de Conrad GRAF et non pas piano moderne STEINWAY and SONS ou

BOSENDORFER

-Violon monté avec des cordes en boyaux, joué sans mentonnière et sans coussin et avec un archet plus long

-Orchestre au nombre d’instruments plus réduits que les vastes masses sonores proposées dans les

interprétations modernes et dont les cuivres jouent sans piston, où les flûtes sont en bois, les hautbois

ressemblent au cor anglais et où le timbalier joue avec des baguettes en bois sur des futs en cuivre de

toutes petites dimensions

-Des Instruments dont les sons furent les seuls qu’entendit jamais L. van BEETHOVEN qui ne pensait pas

faire entendre sonner son orchestre comme sonne la Philharmonie de Berlin

-Mais un orchestre qui montre une unité des pupitres qui sonnent comme une seule et même voix, un

équilibre qui a disparu avec les instruments modernes,

-des dissonances qui ressortent de la masse des pupitres où l’on entend enfin chaque nuance voulue par le

compositeur et chaque intention motivique pensée par un maitre des instruments qui concevait ses

compositions comme une superposition de lignes où chaque partie a son importance et se fait entendre à sa

juste place

-comme on peut le percevoir dans ce début de l’Ouverture du Ballet en 3 actes « Les Créatures de

Prométhée op. 43 » jouée par le Freiburger Barockorchester sur instruments dits « anciens » mais en

réalité seuls contemporains de L. van BEETHOVEN et modernes en 1800 quand on entendit pour la

première fois ce chef d’oeuvre symphonique.

AUDITION 1 :Ouverture « Les Créatures de Prométhée »

-L. van BEETHOVEN apprend la musique sur le forte piano que mit à sa disposition un père musicien qui

comprit rapidement les talents de virtuose de son fils

-BEETHOVEN attendra l’âge de 25 ans pour composer sa première oeuvre pour le pianoforte, un instrument

à cordes frappées contrairement au clavecin à cordes pincées inventé en 1709 par le facteur italien

Bartolomeo CRISTOFORI qui, lorsque BEETHOVEN s’y intéresse est constitué de 5000 pièces au lieu des

12.000 actuelles, dont la table d’harmonie fait 3mm d’épaisseur contre 8 mm aujourd’hui, qui n’a que

quelques barres de renfort qui permettent de jouer avec précautions des accords répétés, de rares

doubles trilles, quelques gammes chromatiques en fin de mouvement, des glissandi parfois, des staccati

jamais

-Les sommiers d’accroche des cordes, comme les chevilles sont en bois et non pas en acier, les cordes en

acier mou pour l’aigu et le médium, en laiton pour le bas médium et en cuivre filés d’acier pour les notes les

plus graves quand elles sont aujourd’hui en acier recouvert de cuivre

-La tension des cordes n’est que 1500 kg pour la table contre 20.000 Kg aujourd’hui

-Les marteaux du piano de BEETHOVEN sont tout petits et recouverts de cuir de veau, aujourd’hui 3 à 4

fois plus larges et recouverts de plusieurs couches de feutres épais

-L’échappement prend du temps et il faut alors que le bâton d’échappement repasse sous le marteau pour

pouvoir rejouer la note ce qui nécessite la remontée complète de la touche qui est noire pour les notes

diatoniques et blanches pour les notes chromatiques exacte inversion par rapport à aujourd’hui

-Enfin uniquement doté de pédales à genouillères ou des pédales à pied activant des jeux de timbre, le

piano de BEETHOVEN n’est doté que de 5 octaves, puis de 6 octaves au mieux, contre 8 à 9 octaves pour

les pianos modernes

-En conséquence, si BEETHOVEN use peu dans ses premières sonates, de lourds accords c’est parce que

son piano ne le supporterait pas ainsi que le rapporte A. Reicha :

« Beethoven exécuta à la Cour un concerto de Mozart et il me pria de tourner les pages. A tous moments

les cordes de l’instrument cassaient et sautaient en l’air, les marteaux s’embarrassaient dans les cordes

cassées. Beethoven voulant à tout prix terminer son morceau, me pria de dégager les marteaux à mesure

qu’ils s’arrêtaient et d’enlever les cordes cassées. Ma besogne était plus grande que la sienne, car il me

fallait sans cesse sauter à droite à gauche tourner autour du piano pour faire face à tous ces malheurs ».

AUDITION 2 : Bagatelles op. 126, n°4

-Pianiste virtuose, BEETHOVEN ne disposera toute sa vie que de piano forte dotés d’une mécanique

« viennoise » Ou « Prellmechanik » placée sous les cordes qu’elle attaque par en dessous ce qui donne un son

peu puissant,

-Le marteau possède un manche court, à petit angle de rotation et la chasse (distance de repos à la corde)

n’est pas grande

-L’élan et la force de percussion du marteau est donc faible

-L’inconvénient de cette mécanique est de tambouriner si le pianiste joue trop fort ou de ne pas atteindre

la corde si le pianiste cherche à jouer « pianissimo » sans une fine qualité de toucher

-Le piano de BEETHOVEN ne pèse pas plus de 80 kilos, tient mal l’accord, exige des gestes vigoureux,

articulatoires, virtuoses, les aigus et les graves contrastent fortement, les accords ne sonnent en plénitude

que dans le médium, mais où « des notes tenues dans la basse produisent un bon effet, puisqu’avec de telles

notes les basses durent plus longtemps que les aigues »

-Le jeu du piano forte de BEETHOVEN, qu’il soit signé du facteur VOGEL, WALTER, STEIN, STREICHER,

ECKARD, SCHANTZ, LAGRASSA, HAFNER, FRITZ, BROADWOOD « suggèrent des gestes totalement

différents de ceux pratiqués sur un piano moderne et conduisent le pianiste sur de tout autres chemins

d’expression » affirme P. Badura Skoda l’un des meilleurs interprète de BEETHOVEN

-Qui avait sur ces piano forte « de la brillance et de la rapidité (…). Il a dans ses doigts les doubles trilles

(…). Son jeu est solide sans perdre sa sensibilité (…). Il est aussi habile de sa main droite que de sa main

gauche, cette dernière est fortement sollicitée (…) » (C.F.D. Schubart, Ideen einer Asthetik der Tonkunst)

AUDITION 3 : 2e Concerto pour piano, 3e mouvement, « Rondo »

-Le violon que jouait BEETHOVEN est différent lui aussi du violon moderne

-Sa touche est plus courte et plus mince, elle montre une forme de filet

_Le chevalet est moins haut, plus plat, et montre un pied plus épais

-L’âme est elle aussi plus épaisse et le renversement du manche en angle droit induit moins de tension

-Les cordes du violon de BEETHOVEN sont en boyau de mouton, parfois entourées de fils métallique en

argent ou en cuivre, elles exercent une pression beaucoup moins grande sur la table que les cordes

modernes en métal

-Des cordes en boyau qui nécessitent une technique d’archet différente qui produit un son d’une

profondeur inégalable, la sonorité du violon en est plus riche et le jeu plus souple,

-L’archet des violons de BEETHOVEN permet une attaque plus nette, une articulation plus détachée sans

effort, sans devoir soulever l'archet de la corde.

-le violon est placé davantage à gauche et simplement posé sur la clavicule, au lieu d'être coincé

entre l'épaule et le menton, avec la seule partie droite du corps mouvante pour manier l'archet, mais les

deux parties du corps sont actives, libres dans les mouvements, équilibrées dans leurs actions.

-Une énergie considérable qui est, dans le cas du violon moderne, enfermée dans le cercle restreint du

violon et du bras droit, et peut s'exprimer dans cet espace tellement plus grand, jusqu'à toucher le public,

et communiquer davantage d'émotions, partager…

AUDITION 4 : Concerto pour violon en Mi Majeur op. 61, 2e mouvement, « Larguetto »

-Les instruments de l’orchestre de BEETHOVEN ne ressemblent pas non plus à ceux que l’on entend

interpréter les Symphonies du compositeur que l’on joue sans vergogne sur des instruments modernes qu’il

n’a jamais connus,

-Un peu comme si on meublait le château de Versailles uniquement de mobilier de désigner, ce qui nous

choquerait tandis que l’on pense normal de jouer BEETHOVEN sur des instruments comme la flûte

traversière aujourd’hui en métal, alors en bois

-et seulement dotées de 5 clefs et donne des sons doux, timbrés, inégaux entre les aigus et les graves, un

instrument où le souffle et la respiration du musicien se partagent comme le rapporte H. BERLIOZ dans

son Traité d’Instrumentation et d’Orchestration publié en 1844 à propos du choix judicieux de la flûte pour

porter la plainte d’Orphée dans l’opéra de GLUCK éponyme : «aucune des notes les plus douces n’eut pu se

réduire à la sonorité faible, effacée, voilée du fa naturel du médium, et du premier SI au-dessus des

lignes, qui donnent tant de tristesse à la flûte dans ce ton de ré mineur où ils se présentent fréquemment.

Enfin, ni le violon, ni l’alto, ni le violoncelle, traités en solo ou en masse, ne convenaient à l’expression de ce

gémissement mille fois sublime d’une ombre souffrante et désespérée ; il fallait précisément l’instrument

choisi par l’auteur »

-La clarinette, comme le hautbois ou le basson portent moins de clefs que les instruments modernes, et

les sons produit par ces instruments n’ont rien à voir avec les instruments modernes

-Ainsi le clarinette de BEETHOVEN est contrairement à la clarinette moderne « peu propre à l’idylle, c’est

un instrument épique, comme les cors, les trompettes et les trombones. Sa voix est celle de l’héroïque

amour ; et si les masses d’instruments de cuivre, dans les grandes symphonies militaires éveillent l’idée

d’une troupe guerrière couverte d’armures étincelantes, marchant à la gloire ou à la mort, les nombreux

unissons de clarinettes, entendus en même temps, semblent représenter les femmes aimées, les amantes à

l’oeil fier, à la passion profonde, que le bruit des armes exalte, qui chantent en combattant, qui couronnent

les vainqueurs ou meurent avec les vaincus. Je n’ai jamais pu entendre de loin une musique militaire sans

être vivement ému par ce timbre féminin des clarinettes » (BERLIOZ)

-Timbres particuliers des pupitres de vents et des cuivres de l’orchestre de BEETHOVEN que l’on entend

très bien dans le Finale de la Fantaisie Chorale en Do mineur op. 80

AUDITION 5 :Fantaisie Chorale en Do mineur op. 80, « Finale Allegro »

-La première trompette à clefs a été construite en 1777 mais ne connut aucun succès car le timbre

caractéristique de la trompette disparaissait presque entièrement et était à mi-chemin entre la trompette

et le hautbois.

-C’est en 1793 qu’un amateur nommé NESSMAN a mis au point une trompette à clefs qui gardait le timbre

de la trompette et avec laquelle il pouvait monter une gamme chromatique.

-C’est pour cette trompette à clefs et sans les pistons modernes placés vers 1815 que J. Haydn a composé

son Concerto en mi bémol majeur, qui fait encore usage du registre du « clarino » et ne peut être joué

qu’avec trois clefs.

-Le piston inventé vers 1815 (mais des ébauches existaient dès 1788), fut le moyen de faire devenir la

trompette chromatique, et de lui permettre de jouer aussi bien dans les registres graves que dans les

aigus, Le système de pistons ayant tous les avantages des systèmes antérieurs de « chromatisation » mais

sans aucun des inconvénients.

-Un système de piston est également placé sur le cor en 1815 et il faudra attendre 1820, 7 années avant la

mort de BEETHOVEN pour que le cor adoptent 3 pistons quand un 4e ne sera ajouté qu’au 20e siècle

-Tout ceci fait de l’orchestre beethovénien un instrument qui ne sonne pas du tout comme un orchestre

moderne, ce que l’on entend très bien dans le 2e mouvement de la 9e Symphonie en RÉ mineur op. 125, sur

lequel nous nous quittons, enregistrée, comme tous les autres extraits musicaux entendus aujourd’hui par le

Freiburger Barockorchester.

AUDITION 6 9e Symphonie en Fa Majeur op. 93, 2e mouvement « Molto vivace »