Les Journées Européennes du Patrimoine à Chinon

Les Journées Européennes du Patrimoine offrent chaque année à tous une occasion de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices et jardins du territoire.

Pour cette 36 ème édition faites de nombreuses découvertes autour du thème « arts et divertissements »

Nous vous proposons aujourd'hui une balade à Chinon avec Claire Portier, animatrice de l'architecture et du patrimoine à la ville de Chinon.

Le programme complet sur la communauté de communes Chinon Vienne et Loire est disponible dans les Offices de Tourisme et en ligne en suivant ce lien : https://www.chinon-vienne-loire.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine/