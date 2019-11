Les Musiques au Domino noir

UN NUMÉRO AUJOURD’HUI CONSACRÉ, AUX MUSIQUES QUI ÉVOQUENT, PEIGNENT, CÉLÈBRENT LA COULEUR NOIRE

- « UN GRAND SOLEIL NOIR » mélodie pour voix grave et piano de Maurice RAVEL (1895)

- Les « LITANIES DE LA VIERGE NOIRE » signées par Francis POULENC en 1936

- « LE MERLE NOIR » partie du « QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS » D’Olivier MESSIAEN

- « LA POULE NOIRE », opérette en 1 Acte DE Manuel ROSENTHAL crée en 1944

- « La NOIRE à SOIXANTE » de Pierre HENRY (1968)

- « LA FRÉNÉSIE OU LE DÉSESPOIR SOUS LE DOMINO NOIR » de François COUPERIN (1668-1733),

12E ET DERNIÈRE VARIATION DES « FOLIES FRANÇOISES OU DOMINOS », 13E « ORDRE POUR

CLAVECIN EN SI mineur » PUBLIÉ EN 1722 OÙ LE COMPOSITEUR DE LOUIS XIV ET DE LOUIS XV

ASSOCIE LA COULEUR D’UN DOMINO (Robe flottante à capuchon, costume de bal masqué assortie au loup

qui cache le visage) À UN SENTIMENT OU À UNE ALLÉGORIE