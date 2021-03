Les Negro Spirituals, une musique vocale et sacrée

C’est avec le chant « GoodNews the chariot’s coming » interprété par le Quartet Breath of Life qui débute cette émission et qui sera consacrée aux Negro Spirituals

Nous verrons que l’origine des Negro Spirituals remonte au temps de l’esclavage des noirs aux Etats Unis et que ces chants sont avant tout des chants d’espoir. Grace à leurs voix, les esclaves ont tissé un lien entre le ciel de l’espérance et la terre de misère de leur vie.



. Le Negro Spiritual est un chant populaire rural qui exprime la foi dans le contexte de l’esclavage. Le gospel apparait bien plus tard en 1930 et traduit la situation des noirs dans les ghettos urbains du Nord des Etats Unis, comme par exemple la ville de Chicago *



L’arrivée des premiers africains sur le continent américain a lieu dès 1619 en Virginie. L’esclavage prend un essor fulgurant à partir 18ème siècle et atteint son apogée au début du 19ème siècle avec le développement des grandes plantations, comme le coton, dans les états du sud des Etats Unis. En 1860 on comptait plus de 4 millions d’esclaves. Malgré son interdiction légale en 1807, la traite des noirs se poursuit jusqu’à la vielle de la guerre de Sécession de 1861 à 1865.

Les Negro Spirituals s’inspirent principalement de l’Ancien Testament et surtout de l’EXODE Les esclaves noirs font un parallèle entre leur situation d’exilés de leur Afrique natale et les Hébreux captifs en l’Egypte. Les personnages bibliques comme Moïse, Daniel, Josué vont délivrer ce peuple et annoncent la venue d’un sauveur qui rétablira la justicLe.

Le Negro Spiritual,est aussi un genre musical complètement nouveau, inventé et transformé de manière anonyme par les esclaves noirs. La musique procède d’une alchimie entre leur propre musique africaine et la musique européenne, s’adossant à des mélodies populaires faciles à retenir.

C’est au XVIII siècle et surtout après la guerre de l’Indépendance que les esclaves furent évangélisés Les pèlerins du MAYFLOWER, les pasteurs des églises protestantes introduisent les cantiques et les psaumes dans les églises. Le grand Réveil religieux de 1730 dépoussière la liturgie et la musique d’église, et met les textes et les chants sacrés à la portée de tous et notamment des esclaves.

De plus en plus de noirs se mêlent aux fidèles blancs dans les Eglises. Ils se sentent de plus en plus concernés par l’expression de leur foi. Georges Leile fut le premier esclave à être autorisé à prêcher en 1774 et à créer la première église baptiste noire, l’African Baptiste Church à Savannah.

Les Negro Spirituals sont tout d’abord des chants religieux mais dans certains d’entre eux on y trouve un sens caché. Ils sont alors un moyen de commutation entre les esclaves. Comme « Bound to go, Steal away to Jesus , Swing low swing chariot, Good news, Moses Gone to de Promised to de Land, etc,...Wade in A Water, par exemple, était un chant qui donnait des indications sur la traversée de l'Ohio fleuve qui séparair deux états où d'un côté l'escalavagisme était autorisé mais pas de l'autre.