Les Noces de Figaro

C’est vraisemblablement en 1784 – soit 5 ans avant la Révolution Française – à la recherche d’un livret d’opéra approprié que Mozart découvrit la Folle journée comédie de Pierre augustin Caron qui n’était pas encore pourvu de son titre de noblesse acquis plus tard de Beaumarchais. La trilogie de Figaro fût écrite entre 1772 et 1792 Le Barbier de Séville, La Fille journée ou le mariage de Figaro et la Mère coupable ou l’autre Tartuffe. La Folle journée ou le Mariage de Figaro déclenche la pus vive controverse de l’histoire théâtrale. Louis XVI n’aime pas la pièce qu’il trouve subversive et en interdit la représentation publique. C’est grâce à l’intervention de Marie-Antoinette que la première eut lieu trois ans plus tard à la Comédie Française et la pièce avec 67 représentations deviendra le pus grand succès de l’époque. Nous suivrons l’enregistrement de Nikolaus Harnoncourt à la tête du Royal Concertgebouw Orchestra de 1994.