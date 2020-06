Dans cette émission, Dominique Delorme raconte la naissance du festival et les coulisses des spectacles, de Leonard Cohen à Thom Yorke ou Alain Souchon. Et dévoile en exclusivité les premiers noms et les créations déjà prévues pour l'édition 2021, qui fêtera les 75 ans du plus important des festivals de la région. Avec des extraits de concerts captés sur la scène de Fourvière.