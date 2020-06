Dernier spectacle de la saison programmé par le Staatsoper de Sarrebrücken, les Pêcheurs de Perles furent, bien évidemment, annulés en raison de la crise de Covid 19. Les salles de spectacles furent fermées.

La diffusion de cette émission vous permettra soit de découvrir soit de redécouvrir cet opéra magnifique de Bizet crée au Théâtre Lyrique à Paris en 1863.

L’action, située à Ceylan, est simplissime puisqu’il s’agit de la vieille rivalité entre deux hommes pour la même femme…qui est, en fait, amoureuse de l’un d’eux. Bizet trouve, pour les chanteurs des mélodies magnifiques qui font

partie des « tubes » que les ténors aiment à accrocher à leur récital.

Il dresse, en même temps, par ses intermèdes musicaux des paysages, des impressions, des sensations et des sentiments qui feront dire à Berlioz, alors musicien quasi inconnu, « La partition des Pêcheurs de Perles fait le plus grand honneur à Monsieur Bizet ». Suivons le conseil de Berlioz et ne gâchons pas

notre plaisir.