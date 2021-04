Les personnages de BD en musique

En ce début de semaine, notre chef navigue entre différents univers et différents styles graphiques qui ont inspirés nos artistes du jour à composer leurs chansons. Pour se mettre en bouche, notre chef vous propose de prendre le large avec Leeroy et l’inimitable Capitaine Haddock ! Puis nous passerons du côté des “bad guy” avec Joe Dassin et son interprétation de notre quatuor de choc préféré ! Puis pour clôturer tout ça, farandole de desserts avec une version très actuelle du personnage d’Obélix par Hippocampe Fou. Une formule à savourer au fond d’un grand fauteuil, une bonne BD entre les mains. Alors simple admiration ou carrément madeleine de proust, c’est ce que nous allons essayer de déterminer aujourd’hui !

Au menu :