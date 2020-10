Les pionniers du Rock & Roll

Au début de l’année 1959, lorsque RITCHIE VALENS trouve la mort dans un accident d’avion, RITCHIE avait 17 ans, tandis que BILL HALEY fête ses 35 ans, il aurait presque pu être son père. Dans les années 60 puis 70 Bill HALEY et les siens continuent certes enregistrer et à tourner, mais il est de plus en plus éloigné des feux de la rampe. Il est vrai que les droits que continuent à générer ROCK AROUND THE CLOCK sont susceptibles de mettre à l’abri plusieurs générations de HALEY.