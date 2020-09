Les Silbermann

"A jeux tirés va à la rencontre d'une famille illustre de facteurs d'orgues. Deux frères, André et Gottfried, deux régions, l'Alsace et la Saxe.



Vous pourrez entendre :

A Marmoutier

Louis Marchand, Extrait du 1er livre d’orgue une Tierce en taille, par Thomas Kientz

François Couperin

Messe solennelle à l’usage des paroisses, du Kyrie

Fugue sur les jeux d’anche et récit de cromorne, par Quentin Guérillot

A Ebersmunster

Michel Corrette, Grand-jeu de la suite du 3e et 4e ton, par Jean-Luc Perrot

Georg Boehm, Suite en ré, par Jean-Louis Thomas

A Dresde

J.S. Bach, Fantaisie en sol mineur BWV 542, par Hanns Ander-Donath à la Frauenkirche

J.S. Bach, Toccata en ré mineur BWV 565, par Gerhard Weinberger

A Freiberg

J.S. Bach, Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 par Albrecht Koch "