Les symphonies de Schumann, première partie : l'ode à la nature

Claire Delamarche nous emmène en voyage et nous fait découvrir la facette la plus méconnue du compositeur romantique, à travers deux premières symphonies : la première dédiée au "Printemps", et la troisième, dite "Rhénane" déclinée comme un "épisode sur les bords du Rhin", à l'occasion de la première intégrale du nouveau directeur musical de l'ONL, Nikolaj Szeps-Znaider. Un grand souffle romantique avec de larges extraits pour découvrir tous les trésors d'orchestration.