Les territoires du son

Jazz et musiques improvisées dans les murs des villages du Luberon et sous les voutes de la Chapelle du Méjan d'Arles.

Jazz in Arles, 25ème édition, préservé et reporté du mois de mai en ce mois de septembre aura lieu lors du week-end du 25 et 26 septembre.

Quatre concerts au programme signent les retrouvailles entre les artistes et le public.

Les décors naturels et les pierres des villages du Luberon, témoins des sons émis par une trentaine d'artistes professionnels aux esthétiques musicales et théâtrales multiples sur le territoire aptésien afin de partager avec les spectateurs des moments de convivialité et de rencontres , hélas, devenus plus limités ces derniers temps.

Ne pas manquer la 4ème édition du Festival "le Son des Pierres" du 18 au 20 septembre dans les villages et les sites exceptionnels du Luberon.