Les transcriptions : les instruments et compositeurs en folie (4)

Références des CDs



J.S.Bach : quelques variations Goldberg, dans une transcription faite par Dimitri Sitkovetski. Sébastien Surel, violon, Paul Radais, alto, et Aurélien Sabouret, violoncelle.

CD TSB, plages 2, 4 et 31



J.S.Bach : transcription pour piano de la badinerie de la 2ème suite pour orchestre, par le pianiste Cyprien Katsaris.

Piano Mascarade (Sony) : CD 1, plage 1



Beethoven : « Colère pour un sou perdu », par Léo Marillier, violon, avec Antoine de Grolée au piano.

CD Cascavelle, plage 9



Schubert : sérénade (Ständchen). La flûtiste Sofia de Salis est accompagnée au piano par Iryna Krasnovska.

D Ars Produktion, plage 13



Camille Saint-Saens : 3ème symphonie avec orgue, arrangée par l’organiste suisse Guy Bovet. Final, maestoso, allegro. Ulrich Meldau est à l’orgue d’une église de Zurich, le Capriccio baroque orchestra étant dirigé par Karel Valter.

CD Aeolus, plage 4



Cyprien Katsaris : improvisation sur des anciennes mélodies grecques, mais aussi des thèmes de Liszt, Bellini, Borodine, Rachmaninov et Tchaïkovski. Cyprien Katsaris est au piano.

CD Sony « Piano Mascarade ». CD 2, plage 5



Leonard Bernstein : transcription pour trio à cordes de pages de West Side Story par Bruno Fontaine. C’est le trio Zadig qui joue cette transcription.

CD Fuga Libera, plages 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 12