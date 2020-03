Fondée par le frère André Rousseau, la chorale « Les Troubadours de l’Eau Noire » de Couvin a vu défiler de nombreux choristes…



Les « Troubadours de l’Eau Noire », c’est une chorale à quatre voix et constituée exclusivement de garçons. En réalité, la manécanterie a été créée en 1964 et dispose d’un palmarès impressionnant. Aujourd’hui, quelques anciens ont fondé une Asbl qui a pour but d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds pour amortir les frais.

Troubadours Eau Noir - Le frère André... Fidèle au poste

Les aventures partagées, les épreuves traversées, les échecs comme les réussites, les malheurs comme les bonheurs, les coups de gueule, les tapes sur l’épaule, les coups de pied au derrière pour aider à se reprendre en main, le soutien, les félicitations après la victoire, c’est tout cela les Troubadours.

Et, si chaque Troubadour est devenu ce qu’il est, c’est un peu grâce à ça et grâce au Frère André qui a toujours su dénicher et faire fructifier le meilleur à l’intérieur de chacun des gamins!