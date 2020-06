Les voitures américaines des années 50

Tout le monde connait les bonnes associations dans les recettes culinaires , dans les boissons et cocktails , dans la décoration où qu'elle soit et bien sûr dans la musique . Alors , quand on associe un Art de vivre , des lignes et un style musical , eh bien on pense "Voitures Américaines des années 50 et du Rock'nRoll" . Voyagons à bord de l'une d'elles sur l'Interstate 95 en Floride . Notre compagnie musicale sur le thème de la voiture sera : Willie Mae Thornton( Hound Dog à la place d'Elvis Presley) , The Lucky Stars , The Toy Hearts ( bluegrass ) , Jerry Kilgore , The Treniers ( Doo Wop ) et pour terminer Rackhouse Pilfer .