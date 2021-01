Les voix de Baryton

Nous aborderons dans une autre émission, Les VOIX DE BASSES, voix les plus graves des pupitres MASCULINS

-Dans son Dictionnaire de musique publié à Paris en 1768, J. J. ROUSSEAU nomme la voix de « BARYTON » « CONCORDANT » ou « BASSE-TAILLE » « Celle des parties de la Musique qui tient le milieu entre la Taille et la Basse. Le nom de CONCORDANT n’est guère en usage que dans les Musiques d’Église non plus que la Partie qu’il désigne. Partout ailleurs cette partie s’appelle BASSE-TAILLE et se confond avec la BASSE »

-Rappelant ainsi que dans la musique baroque, celle écrite entre 1600 et 1750, les chanteurs masculins aux voix les plus graves passaient insensiblement, et contrairement à ce qui se passe depuis le début du 19e siècle, d’un registre à l’autre, chantant tantôt en BARYTON, tantôt en voix de BASSE

-Car il était alors recommandé de “modifier le timbre de sa voix, de faire entendre des sons plus ou moins lugubres, plus ou moins éclatants ; de savoir les voiler, les dilater ; tantôt de les fait sortir avec force ; tantôt de les affaiblir langoureusement. Enfin, de donner des sons mâles et assurés ; des sons troublés et entrecoupés. Le chanteur doit faire faire valoir tous les moyens de la prononciation ; il double plus ou moins celle-ci, tandis qu’il appuie très-peu sur celle-là ; le tout selon le genre et le degré des passions qui l’animent. C’est dis-je par le concours de toutes ces choses qu’un Acteur Lyrique parvient à intéresser ceux qui l’écoutent ; qu’il partage la gloire du Compositeur, que souvent il la lui ravit entièrement » écrit BOYÉ dans son court traité Expression musicale mise au rang des chimères publié en 1779 (p. 177)

-C’est pour cette voix de « BASSE-TAILLE » mobile que J. B. Lully écrit l’air de Phaëton suppliant son père « Le Soleil » de le reconnaître comme son fils dans la tragédie lyrique éponyme

AUDITION 1 :J. B. Lully, Phaëton, Phaëton « Dieu qui vous déclarez mon père »

-DU grec « Barytonos » « dont la voix a un ton grave », la voix de baryton est située entre le TÉNOR et la BASSE, son étendue étant située approximativement entre le SOL 2 et le LA 4 elle est notée e, clef de FA 4

-C’est la voix masculine qui dispose de la plus grande variété de moyens expressifs puisqu’elle unit la noblesse et la force de la basse à l’éclat du ténor

-La voix de BARYTON a donc le brio, la souplesse, la délicatesse et la facilité d’ornementation du ténor

-Qualités associées à la profondeur et à la puissance de la voix de BASSE

-Si elle s’impose dans la musique française comme la voix préférée de J. B. LULLY, de M. A. Charpentier ou de M. MARAIS, sur la scène lyrique comme à l’Église

-Elle est aussi fort apprécié de W. A. MOZART qui lui confie le rôle de « FIGARO » et de « DON JUAN »

-De G. ROSSINI qui lui donne les rôles de « FIGARO » et de « Guillaume TELL »

-De G. VERDI qui lui offre les rôles prisés de « NABUCCO », « MACBETH », « RIGOLETTO », « FALSTAFF », mais aussi de « RENATO » dans Le Bal Masqué, de » DON CARLO » dans La Force du Destin, de « RODRIGO » dans Don Carlos, du terrible et sinistre traitre « IAGO » dans Othello

-Tandis que R. WAGNER l’emploie pour « WOLFRAM » de Tannhäuser et « KLINGSOR » de Tristan et Isolde

-Enfin Cl. DEBUSSY choisit cette voix multiple pour incarner son « PELLÉAS »

-Et A. BERG son anti-héros assassin de celle qu’il aime et qui lui a donné un fils dans son opéra atonal, dodécaphonique et expressionniste, Wozzeck composé par l’un des 3 maitres de la Seconde École de Vienne, entre 1912 et 1922 et crée au Staatsoper de Berlin le 14 décembre 1925 sous la direction d’Erich KLEIBER

-Nous sommes à l’acte 3, WOZZECK est avec sa compagne MARIE, il pense qu’elle l’a trompé et demande des explications, mais étreint par son esprit jaloux il sait qu’il va très bientôt la poignarder ce que nous indique l’extraordinaire accompagnement des cordes

AUDITION 2 : A.BERG, Wozzeck, Acte 3, scène du meurtre de Marie, Peter Mattei et Elza van den Heever

-On distingue 7 types de BARYTON, du plus aigu au plus grave : Baryton « Martin », Baryton « Kavalier », Baryton « Verdi », Baryton lyrique, Baryton héroïque ou « grand baryton », Baryton brillant ou « Spiel baryton », Baryton-Basse

-Le BARYTON « Martin », BARYTON le plus léger, possède une étendue développée de son registre aigu et un timbre lyrique qui le rapproche du Ténor

-La voix de BARYTON « Martin » est celle d’un «Ténorisant » lumineux, qui a toutes les qualités d’un ténor mais aussi des registres graves

-On nomme ce timbre BARYTON « Martin » par hommage à la voix du BARYTON « Jean-Blaise MARTIN » né en 1768 et décédé en 1837, chanteur célèbre pour ses rôles dans les Opéras Comiques de BOIELDIEU, ISOUARD, MÉHUL, DALAYRAC, HALÉVY

-Doté d’une voix légère, joliment timbrée, allant de la voix de tête jusqu’au SI aigu, et d’une rare flexibilité singulière, Jean-Blaise MARTIN assumait des rôles dans le registre plus grave que sa tessiture qui couvrait pourtant prés de 3 octaves « il réunit à la facilité prodigieuse des transitions, la gravité de la basse la plus prononcée, la légèreté et le timbre argentin de la haute-contre la plus élevée » note R. Celetti dans le Théâtre de l’Opéra-Comique sous la restauration

-Un des rôles phares de ce répertoire est celui de « PELLÉAS » de l’opéra Pelléas et Mélisande de Cl. DEBUSSY, « Drame lyrique » en 5 actes crée en avril 1902 à l’Opéra-Comique avec le BARYTON « Martin » Jean PÉRIER dans le rôle exigeant de « PELLÉAS » qui demande une récitation proche du parler avant-gardiste comme dans ce début de l’acte 2 où Stéphane Degout, BARYTON « Martin » minaude avec « Mélisande », Nathalie Dessay

AUDITION 3: Cl. Debussy, Pelléas et Mélisande, Début acte 2, Stéphane Degout et Nathalie Dessay

-La voix souple et puissante du BARYTON « Lyrique » lui permet de tenir lui aussi les rôles masculins les plus exigeant de la scène lyrique

-Avec sa Tessiture allant du LA 1 au SOL 3, W. A. MOZART lui confie les rôles du « COMTE ALMAVIVA » dans le Mariage de Figaro et celui de « GUGLIELMO » dans Cosi fan Tutte, celui de « DON GIOVANNI » dans l’opéra éponyme, et de « PAPAGENO » dans La Flûte Enchantée

-Tandis que MOZART demande un BARYTON « Brillant » ou « Spiel Baryton » aux graves puissants capables de monter dans les aigus avec brio pour tenir le rôle de « FIGARO » dans Les Noces de Figaro

-Les compositeurs d’opéras du 19e siècle préfère confier leurs rôles aux graves puissants et aux aigus agiles au BARYTON « lyrique » qui incarneront le « DR MALATESTA » dans Don Pasquale de Gaetano DONIZETTI, « MARCELLO » dans la Bohème de PUCCINI, ou WOLFRAM de R. WAGNER et surtout « FIGARO » du Barbier de Séville de G. ROSSINI que voici au début de l’acte 1 mesurant la chambre de ses noces

AUDITION 4 : G. Rossini, Le Barbier de Séville, « Piano, Pianissimo »

-Un peu moins aigu que le BARYTON « Martin » le Baryton « Kavalier »

-à la voix métallique, qui peut chanter en « lyrique » et en « dramatique » avec la couleur noble du baryton

-Son nom « Kavalier » avec un « K » vient du fait que ce timbre de BARYTON plait beaucoup au compositeur autrichien R. Strauss célèbre pour son opéra Der RosenKavalier créée en janvier 1911 où FANINAL, riche commerçant récemment anobli est justement tenu par un BARYTON « Kavalier »

-Le BARYTON « Verdi » ou « BARYTON Héroïque » ou « Grand BARYTON » se reconnaît, comme le BARYTON « Kavalier » à sa vaillance

-Sa voix souple nécessite une aisance et une endurance à la fois dans les registres aigus de la tessiture mais aussi dans les registres graves qui doivent toujours être colorés

-Le BARYTON « héroïque » doit savoir changer la couleur de son timbre en fonctions des passions qu’il incarne quand il chante les grands rôles qui sont confiés à cette voix très prisée par les compositeurs d’opéra italien

-Le BARYTON « Verdi » parce qu’il est capable de chanter avec beaucoup de puissance et une grande égalité dans les registres est souvent choisi par G. VERDI pour incarner les héros de ses opéras tel GERMONT dans La Traviata, Simon Boccanegra dans l’opéra éponyme et surtout RIGOLETTO, Bouffon du Duc de Mantoue qui lui arrachera sa fille ignorant l’amour sincère de celle-ci puisque « la Donna e mobile »,

- A l’acte 2, RIGOLETTO, ici Jose Van Dam crie vengeance

AUDITION 5: G. Verdi, Rigoletto, « Cortigiani, vil razza dannata »

-La Voix de BARYTON « Basse » est plus grave que celle des barytons « dramatiques » et la plus grave des voix de BARYTON, mais elle est plus aigüe que celle des BASSES

-Cette voix « lyrique » de « Baryton basse dramatique » couvre à la fois les registres de BARYTON et de BASSE, une amplitude de couleurs vocales qui permet de lui faire chanter des personnages doubles et retord, virils et jaloux, frôlant la démence

-Comme « ORESTE » de l’Elektra de R. STRAUSS

-« GOLAUD » époux terrifiant de Mélisande dans Pelléas et Mélisande de Cl. DEBUSSY

-« DON ALFONSO » du Cosi Fan Tutte de MOZART ou « FIGARO » des Noces de Figaro

- R. WAGNER leur confie les rôles de « KURWENAL » de Tristan et Isolde et de « KLINGSOR » de son Parsifal

-Mais l’un des rôles les plus complexes écrit pour un BARYTON « Basse » est sans conteste celui de « MÉPHISTOPHÉLÈS » du Faust de GOUNOD, opéra en 5 actes crée en Mars 1859 sur la scène du Théâtre Lyrique

-Acte 1, au « soir de sa vie », le Docteur Faust se lamente sur l’inanité de toute connaissance et veut se suicider en absorbant du poison, plus rien, même pas les chants des jeunes filles et des laboureurs ne peuvent le retenir, lui que tout révolte et qui maudit la science et la foi invoquant même le Diable qui apparaît sous la forme de « MÉPHISTOPHÉLÈS » clamant un retentissant et barytonant « Me Voici », le dialogue avec FAUST, une voix de Ténor permettant de bien entendre ce qui sépare les deux couleurs vocales

AUDITION 6: Ch. Gounod, Faust, Acte 1 « Me voici »

-Avec son timbre intermédiaire entre le Ténor et la Basse, le BARYTON est la tessiture de voix masculine la plus répandue mais elle demande beaucoup de travail et d’expérience pour associer à la vaillance, la richesse d’un timbre multiple, aux graves intenses des aigus agiles et brillant ce qui leur permet d’incarner à l’opéra les méchants, les amis et les pères affectueux

-Grand rival sur la scène du Ténor qui chantera plutôt les rôles de jeunes hommes, le BAYTON s’impose surtout au 19e siècle sur la scène romantique où brillent aujourd’hui les BARYTONS célèbres tels Jacques JANSEN, Jean-François LAPOINTE, Thomas HAMPSON, Michel DENS, Florian SEMPEY, Leo NUCCI, Ludovic TÉZIER, et pour les BARUTONS « Basses » la voix russe de Dmitri HVOROSTOVSKY inoubliable « Boris GODOUNOV »

-VOUS POUVEZ PODCASTER CETTE ÉMISSION et y retrouver son texte SUR LE SITE DE RCF NICE « Méditerranée «

-ET nous nous quittons sur plusieurs extraits qui permettent d’entendre toutes les couleurs des voix masculines en commençant par le contreténor, puis le ténor « léger », le ténor « lyrique », le ténor « spianato », le Ténor « dramatique », « l’Helden Ténor », le « Baryton Martin, » le baryton « Lyrique », le Baryton « Kavalier », le Baryton « Dramatique », le Baryton « basse lyrique », le Baryton « Basse dramatique », suivent les 4 types de voix de basses dont nous parlerons dans une prochaine émission

-BONNE SEMAINE SUR RCF ET A TRÈS BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES MUSICALES DANS « CONTREPOINT »

AUDITION 7: Classical Male Voice

(Contreténor: Philippe Jarrousky, Ténor léger: Juan Diego Florez, Ténor Lyrique: Luciano Pavarotti, Ténor « Spinto»: Franco Corelli, Ténor « Dramatique »: Mario del Monaco, « Helden » Ténor: Lauritz Melchior, Baryton « Martin »,: Jacques Jansen, Baryton « Lyrique »: Dietrich Fischer-Dieskau , Baryton « Kavalier »: Leo Nucci, Baryton « Dramatique » ou Baryton « verdi »,: Ettore Bastianini, Baryton Basse « Lyrique », Bryn Terfel, Baryton Basse « Dramatique »: Hans Hotter,

Basse Lyrique, ou « Basso Cantabile »: Samuel Ramey, Basse « Dramatique » ou Basse « Verdi »: Cesare Siepi, Basse lyrique « Profonde »: Giorgi Tadeo, Basse dramatique « Profonde »: Boris Shtokolov)