Les voix de Mezzo-Soprano et de Contralto

UN NUMÉRO aux TIMBRES et AUX REGISTRES LES PLUS GRAVES des Voix de femmes soit *Les MEZZO-SOPRANOS, à la tessiture médium

*Et Les CONTRALTOS ou ALTOS, voix les plus graves des pupitres féminins

-Chaque voix possède un timbre particulier (il existe autant de voix que d’individus) car il dépend del’anatomie du système phonatoire (forme et volume du larynx, structure des plis vocaux, cordes vocales, caisses de résonance que sont la gorge, la bouche, la glotte, le voile du palais, les fosses nasales, les poumons) et surtout des dimensions des cavités vocales inférieures et supérieures