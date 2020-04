Les Voix du dialogue - 2ème partie

Philippe Devaux et Benoit Weeger, animateurs de l'émission "Accords Classiques" sur RCF Poitou, nous invitent à une écoute croisée de musiques très différentes, anciennes pour certaines, contemporaines pour d'autres, chansons, musiques traditionnelles ou classiques. Le lien entre elles ? La célébration, la nature, la Vie.Des musiques qui permettent à ceux qui les jouent, qui les écoutent, plus qu'un dialogue, une communion. Des musiques qui dépaysent, et qui nous montrent leur universalité.



Extraits musicaux



1 « Le cantique de St François » de sofia Gubaïdulina, chœur, violoncelle et 2 percussions

Sonnengesang (Canticle of the Sun) avec David Geringas au violoncelle



2 Codex Chantilly, « Je me merveil aucune fois » , Jacob Senleches (ensemble Tetraktis)



3 Je préfère les Fleurs, de Jacques Rebotier soprano : Isabelle Lagarde



4 la Reine de la Nuit, Mozart, La flute enchantée

La vengeance de l’enfer bout dans mon cœur,

Mort et désespoir flamboient autour de moi !

Cyndia Sieden, soprano John Eliot Gardiner: English Baroque Soloists, Monteverdi Choir



5 Symphonie n°9, Beethoven finale extrait. Presto, Allegro Assai (OCE Herreweghe)