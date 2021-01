Le premier concerto pour piano de Grieg marque les débuts de Nikolaj-Szeps Znaider avec l'ONL, en plus d'une musique chère à ses origines danoises, avant d'entrer dans la légende du Hollandais volant et du Vaisseau fantôme, opéra romantique ultime à travers les mers infinies et les fantômes de l'amour.

En compagnie de Claire Delamarche, la musicologue de l'Auditorium.