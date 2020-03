"Liberté" par Madeleine Peyroux (poème de Paul Eluard)

Poète très engagé dans la Résistance, Eluard publie en 1942 son fameux texte « Liberté », dans un recueil de poèmes : Poésie et Vérité, à destination des résistants. Voici ce que dit l’auteur de son texte : « Je pensais révéler pour conclure le nom de la femme que j’aimais, à qui ce poème était destiné. Mais je me suis vite aperçu que le seul mot que j’avais en tête était le mot Liberté. Ainsi, la femme que j’aimais incarnait un désir plus grand qu’elle. Je la confondais avec mon aspiration la plus sublime, et ce mot Liberté n’était lui-même dans tout mon poème que pour éterniser une très simple volonté, très quotidienne, très appliquée, celle de se libérer de l’Occupant ».