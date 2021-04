Light to the World, l'album classique numéro 1 de la pandémie

Des chants sacrés pour apaiser les cœurs et les âmes en cette période sombre de pandémie, voici tout l'objectif de cet album, intitulé Light for the World, enregistré par 23 Clarisses vivant dans la ville d'Arundel, dans le sud du Royaume-Unis. Un pari réussi puisque dès sa sortie en octobre 2020, l'album a rencontré un vif succès, se hissant à la première place du classement des albums de musique classique. Mieux encore, les 23 Clarisses sont devenues les artistes classiques ayant vendu le plus d'album en 2020.

Un succès totalement inattendu mais qui fait écho au besoin des auditeurs de paix, de réconfort et d'évasion spirituelle en cette période troublée par la pandémie de coronavirus.

"C'est une grande joie pour nous de savoir que pendant cette période difficile pour tant de gens, notre musique aide les gens à faire face au stress et à l'anxiété de la vie quotidienne", a déclaré la Soeur Gabriel Davison à Classic FM.

Cet album, intitulé The Light for the World, contient des écrits de sainte Claire et saint François mis en musique par les compositeurs James Morgan et Juliette Pochin, ainsi que des hymnes latins sacrés et des textes médiévaux.

Pour une première expérience discographique, les 23 Clarisses ont fait fort en caracolant en tête des charts britanniques pendant plus de trois semaines d'affilée. Face à ce succès, les 23 religieuses ont également sorti une nouvelle version numérique de luxe de leur album, qui combine le plain-chant traditionnel avec des rythmes supplémentaires et y ont ajouté quatre nouveaux titres apaisants, idéaux, selon elles, pour la pleine conscience et la relaxation.

https://www.poorclaresarundel.org/

https://www.facebook.com/poorclaresarundel