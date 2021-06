La pandémie en juin 2020 l’avait contraint à se dématérialiser le temps d’une saison. Mais c’était pour mieux se faire connaître au niveau international. Pour son édition 2021, le Lille Piano(s) Festival retrouve le public lillois.

Des grands noms du piano sont présents : Pierre Laurent Aimard vient en récitaliste avec un programme autour de la Fantaisie, Lucas Debargue inaugurera l’ouverture du festival avec l’ONL dirigé par Alexandre Bloch, tandis que Cédric Tiberghien sera le soliste du concert de clôture avec l’orchestre de Picardie dirigé par Jean-Claude Casadesus. Le Chœur Régional rejoint ce concert pour une Fantaisie chorale de Beethoven.

Musique électro, baroque avec Violaine Cochard, arménienne avec le Nagash Ensemble, jazz avec Yakir Arbib ou le Omar Sosa Trio, les partenariat du festival sont nombreux et permettent grâce à Jazz en Nord par exemple de découvrir l’univers de l’artiste japonais Koki Nakano qui donnera une masterclass publique.

Le festival donne de la voix avec un concert sacré du Jeune Choeur des Hauts de France dirigé par Pascale Diéval à Notre Dame de la Treille avec Denis Comtet à l’orgue ou encore Elsa Dreisig et Romain louveau au piano dans des mélodies et Lieder.

Les orgues de Notre Dame de la Treille résonneront également sous les doigts de Bernard Foccroulle et Thierry Escaich, un partenaire de longue date de l’ONL.

A noter un concert conférence avec Jos van Immersel qui partage sa collection de claviers.

Plusieurs programmes familiaux autour de Beethoven, du Carnaval des animaux viennent compléter un choix varié que permet le cadre d’un festival.

C’est le « temps joyeux du spectacle vivant qui revient » pour citer notre invité François Bou, directeur général de l’Orchestre National de Lille. Profitons-en !