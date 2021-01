Rencontre ce semaine avec la chanteuse Ling Cheng qui nous fait partager son 1er album ' Je te dirai les mots ' sorti à la fin de l'année dernière.

Un disque, comme un hymne à la beauté et à l'amitié entre 2 pays. et qui met en relief les cultures chinoises et françaises de l'artiste installée en France depuis 20 ans.

Chinoise de Shanghai, Française de Touraine, Ling Chen fait voyager l’amour entre le pays du sourire et celui du romantisme revendiqué. Cela donne un joli disque multilingue et métissé.

www.lingchen.page